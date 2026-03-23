8 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada

İzmit'te meydana gelen zincirleme kazada 8 kişi yaralandı. Kazaya karışan otobüslerden biri olay yerinden kaçarken, ters şeritte ilerleyen sürücüler dikkat çekti. Jandarma inceleme başlattı.

TEM Otoyolu İzmit geçişinde 8 kişinin yaralandığı kaza, otobüs kamerasına saniye saniye yansıdı. Yolun kapandığını gören onlarca sürücü, TEM Otoyolu'nda ters giderek adeta ölüme davetiye çıkardı.

Kaza, dün saat 10.30 sıralarında İstanbul istikametinde meydana geldi. Yolda adeta yarışan iki yolcu otobüsünden biri, önünde fren yapan hafif ticari araca hızlı olduğu için duramayarak arkadan çarptı. Hafif ticari araçta çarpmanın etkisiyle önündeki araca çarptı. İki otobüs, bir hafif ticari araç ile iki otomobilin karıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Otobüslerden birisi ise hiç durmayarak kaçtı. 8 kişinin yaralandığı kaza anı otobüsün kamerasına saniye saniye yansıdı. Otobüsün süratli olması sebebiyle önünde fren yapan araçlara çarpması ve meydana gelen zincirleme kaza görüntülerde yer aldı. Bir diğer açıda da sağ şeritte olay yerinde durmayarak kaçan otobüs yer aldı. Kaza yapan otobüsteki vatandaşlar, sağ şeride geçmek istemelerine rağmen diğer otobüsün gaza basarak kendilerine yol vermediğini belirttiler.

Kaçan otobüsü tamir ederken kameraya yakalandılar

Olay yerinde durmayarak kaçan ve yol vermediği ileri sürülen otobüsün yetkilileri ise aracı tamir etmeye çalışırken kameralara yakalandı. Harem Otogarı'nda çekildiği iddia edilen görüntülerde 3 kişinin hasarı örtmeye çalıştığı görüldü.

Öte yandan kaza sebebiyle yolda trafik oluştu. Trafikte beklemek istemeyen onlarca sürücü, ters şeritte ilerleyerek adeta bir başka kazaya davetiye çıkardı. İstanbul istikametine hızla ilerleyen sürücülere aldırış etmeyen trafik canavarları, emniyet şeridini adeta birbirine kattı. O anlar da vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Jandarma hem kazayla, hem de ters şeritte ilerleyen sürücülerle ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
