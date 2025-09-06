Haberler

TEM Otoyolu'nda Kargo Yüklü Tırda Yangın Çıktı

TEM Otoyolu'nda Kargo Yüklü Tırda Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu geçişinde İstanbul istikametine giden kargo yüklü bir tırın dorsesi yangına teslim oldu. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olay nedeniyle yol tek şeritten trafiğe açıldı.

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde İstanbul istikametine seyreden kargo ürünleri yüklü bir tırın dorsesi alevlere teslim oldu.

Olay, gece saatlerinde TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde, Hamzabey köyü mevkiinde meydana geldi. 06 BRY 936 plakalı tırın dorsesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken diğer sürücülerin yardımıyla tırın kupası dorseden ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında tırın dorsesi ve içerisindeki kargo ürünleri büyük hasar gördü. Yangın nedeniyle TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Işıklarda çekilen görüntü izleyenleri ikiye böldü

Işıklarda çekilen görüntü izleyenleri ikiye böldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'un göbeğinde tedirgin eden görüntü

Vatandaşlar tedirgin! Görüntü İstanbul'un göbeğinde çekildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.