İstanbul Tem Otoyolu'nda kamyonun tehlikeli yolculuğu kamerada
İstanbul TEM Otoyolu'nda 34 LU 9457 plakalı kamyon, kasası sağa eğimli şekilde her an yan yatacak gibi trafikte ilerledi. O anlar arkadaki bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
İstanbul Tem Otoyolu'nda bir kamyonun kasasının sağa eğimli şekilde trafikte seyrettiği anlar cep telefonuyla görüntülendi.
İstanbul Çevreyolu'nda öğle saatlerinde 34 LU 9457 plakalı kamyon, kasası sağa eğimli şekilde trafikte seyretti. Her an yan yatacak gibi seyir halinde olan kamyon, trafikteki diğer sürücüleri tedirgin etti. O anlar kamyonun arkasında seyir halinde olan bir araç sürücüsü tarafından kayda alındı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı