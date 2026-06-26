İstanbul Tem Otoyolu'nda kamyonun tehlikeli yolculuğu kamerada

İstanbul Tem Otoyolu'nda bir kamyonun kasasının sağa eğimli şekilde trafikte seyrettiği anlar cep telefonuyla görüntülendi.

İstanbul Çevreyolu'nda öğle saatlerinde 34 LU 9457 plakalı kamyon, kasası sağa eğimli şekilde trafikte seyretti. Her an yan yatacak gibi seyir halinde olan kamyon, trafikteki diğer sürücüleri tedirgin etti. O anlar kamyonun arkasında seyir halinde olan bir araç sürücüsü tarafından kayda alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı