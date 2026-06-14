Haberler

Esenyurt TEM Otoyolu'nda hafif ticari araç alev alev yandı

Esenyurt TEM Otoyolu'nda hafif ticari araç alev alev yandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenyurt TEM Otoyolu'nda seyir halindeki hafif ticari araç bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Esenyurt TEM Otoyolu'nda seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 18.30 sıralarında İstanbul TEM otoyolu Esenyurt mevkii Edirne istikameti üzerinde meydana geldi. İddiaya göre H.B. idaresindeki 59 VD 536 plakalı seyir halinde hafif ticari araçtan bilinmeyen nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü, aracı emniyet şeridine park edip araçtan inerken araç alev alev yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası araç, kullanılamaz hale gelirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Alev alev yanan araç çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD Başkanı Trump'tan Lübnan'a saldıran İsrail'e tepki

Trump'tan anlaşmayı bozmaya çalışan Netanyahu'ya sert tepki

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

FIFA'dan 3 Türk kulübüne transfer yasağı

FIFA'dan 3 Türk kulübüne birden transfer yasağı
Beyaz et soruşturmasında 'Eski liste' oyunu: Sosyal medyadaki fiyatlar güncel çıkmadı

Tavuk soruşturmasında "Eski Liste" oyunu çöktü! Gerçek başka çıktı
Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı

Hayatta kimsesi kalmayınca hepsini kaldırım kenarında satışa çıkardı
Arjantinli tamircinin buluşu doğumda çığır açtı

Milyonlarca kadına umut olan cihazı geliştiren kişinin işi şaşırttı
Altında tarihi rekor beklentisi: JP Morgan hedefi açıkladı

Altında tarihi rekor beklentisi: Dev banka hedefi açıkladı
Aziz Yıldırım'ın takımdan göndereceği isimler belli oldu

İşte takımdan göndereceği isimler! Hepsine ''Güle güle'' dedi
Eski Galatasaraylı Kewell'dan tepki çeken sözler: Türkler dahil birçok kişiyi susturduk

Eski Galatasaraylı Kewell'dan Türkiye için haddini aşan sözler