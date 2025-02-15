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TEM Otoyolu'nda Cip Alev Alev Yandı

TEM Otoyolu'nda Cip Alev Alev Yandı
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Bağcılar'da seyir halindeki bir cip bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, ancak cip kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle oluşan yoğun trafik dikkat çekti.

TEM Otoyolu Bağcılar mevkisinde seyir halinde olan bir cip bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevler kısa sürede aracın her yerini sararken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 14.30 sıralarında TEM Otoyolu Bağcılar mevkisinde seyir halinde olan Mehmet Ünalan isimli vatandaşın yönetimindeki bir cipte meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, alevler aracın her yerini sardı. Araçtan yükselen kara dumanlar birçok noktada görülürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Cip kullanılamaz hale gelirken, aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu ve kent güvenlik kameralarına yansıdı. Öten yandan, yangın söndürme çalışmaları nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe kapatılınca yoğun trafik oluştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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