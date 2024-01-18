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TEM Otoyolu Kocaeli Geçişinde Tıra Otomobil Çarptı: 3 Yaralı

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TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde arıza sebebiyle emniyet şeridinde duran tıra otomobil çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, çarpışmanın şiddetiyle otomobilin tavanı koptu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde arıza sebebiyle emniyet şeridinde duran tıra otomobil çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, çarpışmanın şiddetiyle otomobilin tavanı koptu.

Kaza, TEM Otoyolu Kartepe Sarımeşe Sapağı mevki İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dinlenme tesisinden otoyola çıkan R.D. hakimiyetindeki 06 CGS 487 plakalı Honda marka otomobil, 200 metre ilerledikten sonra arıza sebebiyle emniyet şeridinde duran M.S. idaresindeki 92 AC 458 Azerbaycan plakalı Volvo marka tıra arkadan çarptı. Savrulan otomobil ardından R.B. kontrolündeki 34 GGB 966 plakalı İveco marka kamyona çarptı. Kazanın şiddetiyle tavanı kopan otomobildeki A.I., A.D., ve F.I. isimli yolcular yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Öte yandan, Otoyolun İstanbul istikametinde araç yoğunluğu oluştu. Polis ekiplerince sol şeritten kontrollü geçişlerin sağlandığı trafik, kazalı araçların kaldırılmasıyla normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sarımeşe İstanbul Kocaeli Yaralanma Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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