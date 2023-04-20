Tem Otoyolu Bolu geçişinde bayram yoğunluğu

BOLU - Ramazan Bayramı tatili için arife günü yola çıkan tatilciler TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde aralıklarla yoğunluk oluşturuyor.

Türkiye'nin en önemli karayolu geçiş güzergahların birisi olan ve İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı olarak tabir edilen TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişlerinde Ramazan Bayramı tatili için arife günü yola çıkan sürücüler zaman zaman yoğunluğa sebep oluyor. Sağanak yağış ve sisin etkili olduğu Bolu Dağı güzergahında görev alan polis ekipleri sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarıyor. Bayram trafiğinin gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.