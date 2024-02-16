Telefon bayisinde başlayan tartışma kavgayla sonuçlandı... O anlar kamerada

ANKARA - Başkentte telefon bayisinde çıkan tartışma kavgaya döndü.

Edinilen bilgilere göre, Olay öğlen saatlerinde Sincan ilçesi Atatürk mahallesi Meltem sokakta bulunan bir telefon bayisinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından olay kavgaya dönüştü. Sokakta yumruk yumruğa kavga etmeye başlayan kişiler çevrede bulunan vatandaşların müdahalesi ile ayrıldı. Kavga anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.