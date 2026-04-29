Tekstil malzemeleri yüklü minibüs alev aldı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde içinde tekstil malzemeleri bulunduğu iddia edilen minibüs alev aldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılmaz hale geldi.
Olay, Kapaklı ilçesi Ömer Halisdemir Mahallesi Toros Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sağlık merkezinin arka kısmında içinde tekstil malzemeleri bulunan minibüs henüz bilinmeyen sebeple alev aldı.
Araçtan yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alev alan minibüse müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken minibüs kullanılmaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ