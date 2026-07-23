Halfeti'de tekne ücreti kavgası: 1 tutuklu

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesindeki marina bölgesinde tekne ücreti nedeniyle çıkan tartışmada Almanya'dan gelen 3 gurbetçiyi yaralanan şahıslardan 1'i tutuklanırken, 2 kişi serbest bırakıldı. Tutuklanan şahsın geçen ay bir haber nedeniyle bir gazeteciye silahlı saldırı girişiminde bulunanlar arasında yer aldığı öğrenildi.

Olay, dün Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik kenti Halfeti'de yaşandı. İddiaya göre, baraj gölü üzerinde tur düzenleyen tekneciler ile vatandaşlar arasında tekne ücreti nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 3 Türk kökenli Almanya vatandaşı, teknecilerin saldırısı sonucu yaralandı. İlk müdahalenin ardından ambulanslarla Halfeti Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kerim A.'nın (42) durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay sonrası 3 kişi gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 2'si serbest bırakılırken, Mehmet E. isimli tekneci ise tutuklandı. Tutuklanan şahsın geçen ay bir haber nedeniyle bir gazeteciye yönelik silahlı saldırıda yer alanlar arasında olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı