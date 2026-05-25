Haberler

Erzurum'da 9 yaşındaki Asiye Polat, dere yatağına düşerek hayatını kaybetti

Erzurum'da 9 yaşındaki Asiye Polat, dere yatağına düşerek hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Tekman ilçesinde evinin önünde oynarken aşırı yağış nedeniyle dere yatağına düşen 9 yaşındaki Asiye Polat, su akımına kapılarak sürüklendi. Mahalle sakinleri ve jandarma ekipleri tarafından kurtarılan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Mahalle sakinleri, derede bugüne kadar 4 kişinin boğulduğunu belirterek tedbir alınmasını isterken, savcılık soruşturma başlattı.

Erzurum'un Tekman ilçesinde dere yatağına düşen 9 yaşındaki çocuk boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, Tekman ilçesine bağlı Toptepe Mahallesi'nde evin önünde salıncakta oynayan 9 yaşındaki Asiye Polat aşırı yağmur yağması ile köyün içinde geçen dere yatağına düşerek su akımına kapıldı. Aras nehrine doğru sürüklenen çocuk, mahalle sakinlerinin müdahalesi ile sudan çıkarıldı. Olaya anında müdahale eden Gökoglan Jandarma ekipleri tarafından 112'ye haber verilmesinin ardından Asiye Polat, ambulans ile Tekman Şehit Piyade Çavuş Muhammet Binici Devlet Hastanesi'ne getirildi. Çocuk yolda ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cumhuriyet savcılığı tarafından yapılan incelemeden sonra cenaze otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Boğulma sonucu hayatını kaybeden çocuk bugün mahalle mezarlığında toprağa verilirken, konu ile ilgili Tekman Cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Mahalle sakinleri köyün ortasından geçen derede bugüne kadar 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve tedbir alınması gerektiğini söylediler. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kulisleri sarsan iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i Grup Başkanlığı'ndan azlettirecek

1 Haziran'dan itibaren göreve başlıyor! İlk icraatı bakın ne olacak
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz

AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum
Mantar toplarken ayı saldırısına uğradı

Mantar toplarken kabusu yaşadı
3 yıllık anlaşma! Galatasaray'da yeni sezonun ilk ayrılığı

3 yıllık anlaşma! Galatasaray'da yeni sezonun ilk ayrılığı
Montella, Arda Güler kararını verdi

Ve beklenen oldu!

Gazze'deki soykırım saldırılarına katılan İsrail askeri intihar etti

Gazze’deki soykırım sürerken ülkede yankı uyandıran ölüm
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı

16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı! Resmen aşka geldiler
MHP'den dikkat çeken 'mutlak butlan' itirazı

MHP'den en net çıkış! Kılıçdaroğlu'nun koltuğa oturmasına itiraz geldi
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'ten gençlere dört koldan destek: Spor, teknoloji, kültür ve eğitim…

Böyle vali her şehre lazım! Gençlere dört koldan destek