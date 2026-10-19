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Tekman’da arsa kavgası can aldı

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Erzurum’un Tekman ilçesine bağlı Karlıca Mahallesi’nde iki akraba arasında arsa yolu üzerinde çıkan kavgada, tarafları sakinleştirmeye çalışan 71 yaşındaki kadın arada kalarak kurşun isabet etmesi sonucu vurularak hayatını kaybetti.

Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı Karlıca Mahallesi'nde iki akraba arasında arsa yolu üzerinde çıkan kavgada, tarafları sakinleştirmeye çalışan 71 yaşındaki kadın arada kalarak kurşun isabet etmesi sonucu vurularak hayatını kaybetti.

Olay, ilçe merkezine 46 kilometre uzaklıkta bulunan Karlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki akraba arasında arsa yolu üzerinde çıkan kavgada, tarafları sakinleştirmek için araya giren 7 çocuk annesi, 71 yaşındaki H.A.İ., vurularak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden kadının cenazesi, önce Tekman şehit piyade çavuş Muhammet binici devlet hastanesine ve oradan da otopsi işlemleri için Erzurum şehir merkezine götürüldü.

Olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, Cumhuriyet savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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