Tekirdağ ve İstanbul'da insan kaçakçılarına operasyon: 4 kişi tutuklandı
Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Tekirdağ ve İstanbul'da insan kaçakçılarına düzenlenen operasyonda 4 kişi tutuklandı.
Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik Tekirdağ ve İstanbul illerinde operasyon düzenlendi. Ekiplerce icra edilen operasyon 5 şüpheli yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 4 şüpheli tutuklanırken, 1 şahıs ise adlı kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ