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Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde polis ekiplerince motosiklet sürücülerine yönelik trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde kask, eldiven ve ehliyet kontrollerinin yanı sıra Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesi giriş noktasında trafik güvenliğinin sağlanması ve motosiklet sürücülerinin trafik kurallarına uyumunun artırılması amacıyla motosiklet sürücüleri tek tek durdurularak kontrol edildi.

Denetimlerde sürücülerin koruyucu ekipman kullanıp kullanmadıkları incelenirken, özellikle kask ve eldiven kullanımı kontrol edildi. Sürücülerin ehliyet ve diğer belgeleri de incelenerek GBT sorgulamaları gerçekleştirildi.

Uygulama sırasında kask takmadığı tespit edilen bir motosiklet sürücüsüne ilgili mevzuat kapsamında cezai işlem uygulandı. Polis ekipleri, motosiklet sürücülerine güvenli sürüşün önemini hatırlatarak koruyucu ekipman kullanımının muhtemel trafik kazalarında hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

Kent genelinde trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların önüne geçilmesi amacıyla denetimlerin sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı