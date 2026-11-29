Tekirdağ Süleymanpaşa'da fırtına cephe kaplamalarını yerinden söküp savurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına, bazı binaların dış cephe kaplamalarını sökerek çevreye savurdu. Kent genelinde zor anlar yaşayan vatandaşlara yetkililer, bina çevreleri ve ağaç altlarında tedbirli olunması uyarısında bulundu.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtınanın şiddetiyle bazı binaların dış cephe kaplamaları yerinden sökülerek çevreye savruldu.
Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da etkisini artıran kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı binaların dış cephelerinde hasar meydana geldi. Binalardan kopan kaplama parçaları, şiddetli rüzgarın etkisiyle yerlerinden ayrıldı. Dış cephelerin zarar gördüğü binalarda ortaya çıkan görüntüler, fırtınanın şiddetini gözler önüne serdi.
Kent genelinde etkili olan fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, yetkililer kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.
Öte yandan, fırtınanın etkisini sürdürmesi nedeniyle vatandaşların bina çevrelerinde, ağaç altlarında ve uçabilecek malzemelerin bulunduğu alanlarda tedbirli olmaları istendi.