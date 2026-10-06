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Tekirdağ Saray'da güvercin kümesinde 392 gram amfetaminli tütün ele geçirildi

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Tekirdağ Saray'da güvercin kümesinde 392 gram amfetaminli tütün ele geçirildi
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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir güvercin kümesinde 392 gram amfetamin emdirilmiş tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, güvercin kümesinde 392 gram amfetamin emdirilmiş tütün ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde suçlarının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekipler tarafından bir şüphelinin güvercin kümesinde arama yapıldı.

Yapılan aramada 392 gram amfetamin emdirilmiş tütün ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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