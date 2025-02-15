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Tekirdağ-Malkara Yolunda Yoğun Sis Trafiği Etkiledi

Tekirdağ-Malkara Yolunda Yoğun Sis Trafiği Etkiledi
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Tekirdağ-Malkara yolunda gece saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düşmesine neden oldu. Sürücüler hızlarını azaltmak zorunda kaldı ve trafik ekipleri dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

Tekirdağ- Malkara yolunda gece saatlerinde etkili olan yoğun sis, sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü yolda, trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı.

Tekirdağ ve çevresinde gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, Malkara yolunda sürücüler için risk oluşturdu. Özellikle yüksek kesimlerde daha yoğun hissedilen sis nedeniyle sürücüler hızlarını düşürmek zorunda kalırken, bazı bölgelerde görüş mesafesi 30 metreye kadar indi. Trafik ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları ve takip mesafesini korumaları yönünde uyarılarda bulundu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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