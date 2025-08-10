Tekirdağ-Malkara Yolunda LPG'li Araçta Yangın Çıktı

Tekirdağ-Malkara Yolunda LPG'li Araçta Yangın Çıktı
Tekirdağ-Malkara kara yolunda seyir halindeki bir LPG'li otomobilin alev alması sonucu yangın çıktı. Alevler, yakınlardaki ayçiçeği tarlasına ve bir tıra sıçradı. Ekipler yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.

Tekirdağ-Malkara kara yolunda seyir halindeki bir LPG'li araçta başlayan yangın, yakınlardaki tarlanın ardından bölgeden geçen saman yüklü tıra da sıçradı. Tırda da başlayan yangının büyümemesi için ekipler, her iki alanda da mücadelelerini sürdürüyor. Ekiplerin, alevlerin ormana sıçramaması için özel önlemler aldığı bildirildi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Malkara İlçe Jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınırken, yoldan geçen sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Yangının tamamen söndürülmesi için çalışmalar sürüyor. - TEKİRDAĞ

