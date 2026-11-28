Tekirdağ Malkara'da kamyonet patpata arkadan çarptı, 13 yaşındaki çocuk öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kamyonetin arkadan çarptığı patpat tarlaya devrildi; patpatta yolcu olarak bulunan 13 yaşındaki çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan kamyonet ve patpat sürücüleri Malkara Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kamyonet ile patpat olarak bilinen tarım aracının çarpıştığı kazada 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Çavuşköy Mahallesi'nde meydana geldi. E.İ. (24) yönetimindeki 59 AFG 222 plakalı kamyonet, aynı yönde ilerleyen O.Ç. (31) idaresindeki patpata arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan tarım aracı yol kenarındaki tarlaya devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde patpatta yolcu olarak bulunan B.Ç. (13) isimli çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan kamyonet ve patpat sürücüleri ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.