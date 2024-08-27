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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde şüpheli ölüm vakası yaşandı

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yalnız yaşayan bir kadın evinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde şüpheli ölüm vakası yaşandı.

Olay, dün akşam üstü saatlerinde İstiklal-Kurtpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; tek katlı evinde yalnız başına yaşayan 53 yaşındaki Nevin S. adlı kadın, evinde ölü olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ İl İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri de bahse konu adrese intikal etti. Şüpheli ölüm olayına ilişkin soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Muratlı Olay 3.Sayfa Güncel Haberler

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