Tekirdağ'daki yağ fabrikası patlamasının görüntüleri ortaya çıktı

Hayrabolu ilçesindeki bir yağ fabrikasında meydana gelen buhar kazanı patlamasına ait güvenlik kamerası görüntüleri yayımlandı. Patlamada bir işçi hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir yağ fabrikasında geçtiğimiz hafta meydana gelen buhar kazanı patlamasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Henüz nedeni belirlenemeyen patlamada, fabrikanın buhar kazanı şiddetli bir şekilde patladı ve çevreye metal parçalar savruldu. Görüntüler, çevredeki başka bir fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, patlama anında yükselen yoğun dumanın gökyüzünü kapladığı ve olaydan saniyeler önce 3 kadın işçinin bölgeden geçtiği görülüyor.

Meydana gelen patlamada fabrika çalışanı 48 yaşındaki Cumhur Önbay hayatını kaybetmişti. - TEKİRDAĞ

İran: Saldırı olursa Basra Körfezi'ne mayın döşenecek

Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt! Bu sözler dünyayı felakete sürükler
Resmen tanıtıldı! İşte yeni milli formalarımız

Resmen tanıtıldı! İşte yeni milli formalarımız
Herkes onu konuşuyor! Arda'dan derbiye damga vuran hareket

Herkes onu konuşuyor! Arda'dan derbiye damga vuran hareket
Senatör Graham'dan ABD ordusunu bitirecek çağrı! Geçmişi çabuk unuttu

Senatör Graham'dan ABD ordusunu bitirecek çağrı! Geçmişi çabuk unuttu
Böylesi görülmedi! Kim'den Putin'e görkemli karşılama

Yok böyle karşılama! Dünyaya resmen gözdağı verdiler
Resmen tanıtıldı! İşte yeni milli formalarımız

Resmen tanıtıldı! İşte yeni milli formalarımız
Çılgın maça damga vuran görüntü

Geceye damga vuran görüntü
Bakan Çitçi'nin Türkiye'de örnek aldığı isim: Bir gün onun gibi olmak isterim

İşte Bakan Çiftçi'nin idolü: Bir gün onun gibi olmak isterim