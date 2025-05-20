Tekirdağ'daki Trafik Kazasıyla İlgili Yargılama Devam Ediyor

Tekirdağ'daki Trafik Kazasıyla İlgili Yargılama Devam Ediyor
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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Safiye Erden ve kızı Refiye Erden'in ölümüyle ilgili tutuklu sanık Enis Demirkıran'ın davasında duruşma devam etti. Mahkeme, eksiklikler nedeniyle duruşmayı erteledi.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde Safiye Erden (74) ile kızı Refiye Erden'in (44) hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Tekirdağ 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, iki kişiyi "olası kastla öldürme" suçlamasıyla 50 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Enis Demirkıran ile taraf avukatı katıldı.

Duruşmada, kazanın meydana geldiği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri izletildi.

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen raporun henüz ulaşmadığını belirterek, eksiklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 1 Temmuz'a erteledi. Ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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