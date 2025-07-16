Tekirdağ'daki Orman Yangını 26. Saatinde Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Tekirdağ'daki Orman Yangını 26. Saatinde Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 26 saat süren orman yangını, rüzgar etkisiyle yeniden yükselen alevlerle devam ediyor. Dron ile havadan görüntülenen yangında müdahale ekipleri yoğun çaba harcıyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde devam eden orman yangını 26. saatine girerken, rüzgarın etkisiyle yeniden yükselen dumanlar dron ile havadan görüntülendi.

Dün saat 14.00 sıralarında başlayan orman yangını etkisini sürdürürken, sabah saatlerinden itibaren rüzgarın etkisiyle bazı bölgelerde alevler tekrar yükseldi. Yangına müdahale ekiplerinin yoğun çabaları sürerken, dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görüldü.

Dron ile kaydedilen görüntülerde, ormanın çeşitli noktalarından yükselen dumanlar ve alevlerin kontrol altına alınmaya çalışıldığı anlar yer aldı. Ekipler hem karadan hem de havadan söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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