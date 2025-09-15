Tekirdağ'da Zincirleme Kaza: 6 Yaralı
Çorlu ilçesinde yol çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza, Çorlu ilçesi Yenice yolu Ali Osman Çelebi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yol çalışmaları nedeniyle tek şeride düşen yolda seyir halindeki 4 aracın karıştığı zincirleme kaza sonrası ortalık adeta savaş alanına döndü. Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa