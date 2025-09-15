Tekirdağ'da Zincirleme Kaza: 6 Yaralı

Haberler

Çorlu ilçesinde yol çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yol çalışmasının sürdüğü tek şeride düşen yolda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Çorlu ilçesi Yenice yolu Ali Osman Çelebi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yol çalışmaları nedeniyle tek şeride düşen yolda seyir halindeki 4 aracın karıştığı zincirleme kaza sonrası ortalık adeta savaş alanına döndü. Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
