Tekirdağ'da yük gemisi karaya oturdu
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde Palau bayraklı 'White Line' adlı yük gemisi, Libya'dan Tekirdağ'a yük almak üzere seyir halindeyken şiddetli lodos nedeniyle karaya oturdu. Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geminin kurtarılması için hava şartlarının düzelmesini bekliyor.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde Palau bayraklı bir yük gemisi, şiddetli rüzgarın etkisiyle kıyıya sürüklenerek karaya oturdu.
Edinilen bilgiye göre Palau bayraklı "White Line" isimli yük gemisi, Libya'dan Tekirdağ'a yük almak üzere seyir halindeyken etkili olan şiddetli lodos nedeniyle Santos Plajı açıklarında kontrolünü kaybederek karaya oturdu. Olayın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin, geminin güvenli şekilde kurtarılması için hava şartlarının normale dönmesini beklediği öğrenildi. - TEKİRDAĞ