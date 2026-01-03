Haberler

Tekirdağ'da yük gemisi karaya oturdu

Tekirdağ'da yük gemisi karaya oturdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde Palau bayraklı 'White Line' adlı yük gemisi, Libya'dan Tekirdağ'a yük almak üzere seyir halindeyken şiddetli lodos nedeniyle karaya oturdu. Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geminin kurtarılması için hava şartlarının düzelmesini bekliyor.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde Palau bayraklı bir yük gemisi, şiddetli rüzgarın etkisiyle kıyıya sürüklenerek karaya oturdu.

Edinilen bilgiye göre Palau bayraklı "White Line" isimli yük gemisi, Libya'dan Tekirdağ'a yük almak üzere seyir halindeyken etkili olan şiddetli lodos nedeniyle Santos Plajı açıklarında kontrolünü kaybederek karaya oturdu. Olayın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin, geminin güvenli şekilde kurtarılması için hava şartlarının normale dönmesini beklediği öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Ülkesinden kaçırılan Maduro ne ile suçlanıyor, nerede yargılanacak? ABD'den açıklama var

Maduro ne ile suçlanıyor, nerede yargılanacak? ABD'den açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İrfan Can Kahveci'den Mert Hakan Yandaş paylaşımı

İrfan Can'dan Mert Hakan Yandaş paylaşımı
Seçime böyle gidiyor: Makam odasında padişah kıyafetiyle poz veren oda başkanı

Seçime böyle gidiyor: Makam odasının kapı detayı daha bomba
Evine taktırdığı kamera kızı ve eşinin öldürüldüğü anları kaydetti

Evine taktırdığı kamera kızı ve eşinin öldürüldüğü anları kaydetti
İran'da olaylar sürerken Pakistan sınırında çatışma

İran'da olaylar sürerken sınırda çatışma: Çok sayıda kayıp verdiler
İrfan Can Kahveci'den Mert Hakan Yandaş paylaşımı

İrfan Can'dan Mert Hakan Yandaş paylaşımı
İlk maçını eski takımına karşı oynayabilir! Fenerbahçe yeni transferini açıkladı

İlk maçı eski takımına karşı! Fenerbahçe yeni transferini açıkladı
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia

SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı