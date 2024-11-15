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Tekirdağ'da Yolda Kavga: Bastonla Dayak Kamerada

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Tekirdağ'da bir grup arasında yaşanan kavgada baba, tartışma sırasında oğlunu bastonla dövdü. Olayın ardından polis ekipleri bölgeye sevk edildi ve aranması olan bir kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da bir grup şahsın yolda yürürken kendi aralarında yaptığı kavga polisin müdahalesiyle son buldu. Bastonlu dayak ise kameraya yansıdı.

Çorlu'da Salih Omurtak Caddesi üzerinde birlikte yürüyen 4 kişilik gruptaki 3 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan tartışma Tahtalı Camii tarafına doğru yolda yürürken devam etti.

Küfürleşmenin de yaşandığı tartışmada zaman zaman taraflar birbirine girdi. Tahtalı Camii civarında öfkeli oğlunu sakinleştirmek isteyen baba, ortam gerilince bu kez bastonuna davranarak bağırıp çağıran oğlunu bastonla dövdü.

Esnaf ve yayalara rahatsızlık verdiler

Vatandaşların tepkisi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Şahıslar, Hıdırağa Mahallesi Ballıoğlu Sokak girişinde durduruldu.

Aranma kaydı çıktı

Baba oğul birbirinden şikayetçi olmadığını, kendi aralarındaki anlaşmazlık yüzünden tartışma yaşadıklarını dile getirdi. Polis ekipleri tarafından yapılan GBT sorgusunda şahıslardan B.Ö.'nün aranma kaydı olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan B.Ö., sorgusu için karakola götürüldü. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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