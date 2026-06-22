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Yola dökülen yağ kazaya sebep oldu: 1 yaralı

Yola dökülen yağ kazaya sebep oldu: 1 yaralı
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yola dökülen yağ sebebiyle scooter sürücüsü kontrolden çıkarak düştü ve yaralandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yola dökülen yağ sebebiyle meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; yola dökülen yağ sebebiyle kontrolden çıkan iki tekerlekli scooter sürücüsü K.G. yere düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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