Tekirdağ'da Yaya Geçidinden Geçen Otomobile 993 Lira Ceza

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaya geçidini ihlal eden bir otomobil sürücüsüne 993 lira para cezası kesildi. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Tekirdağ Çorlu'da yaya geçidi üzerinden karşıdan karşıya geçen otomobile 993 lira para cezası kesildi.

Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı Santral ışıklar mevkiinde karşı şeritten yaya geçidine giren bir otomobil, yolun karşısına geçti. Otomobilin, yaya geçidini kullanarak karşı şeritten diğer şeride geçmesi, kırmızı ışıkta bekleyen sürücüleri de şaşırttı.

Trafik kuralının çiğnenmesine taviz vermeyen Çorlu İlçe Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından tespit edilen otomobil sürücüsüne 993 lira para cezası kesildi.

Otomobilin yaya geçidinden karşıya geçtiği anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
