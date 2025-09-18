Haberler

Tekirdağ'da Yaya Geçidinde Engelli Kadına Araç Çarptı: Ceza Kesildi

Tekirdağ'da Yaya Geçidinde Engelli Kadına Araç Çarptı: Ceza Kesildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde engelli bir kadının yaya geçidinden geçerken otomobilin tekerleği ayağının üzerinden geçti. Kaza sonrası trafik polisi sürücüye 4 bin 512 lira ceza kesti. Yaralı kadın ve çocuk hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde elinden tuttuğu çocuk ile yaya geçidinden geçerken otomobilin tekerleği ayağının üzerinden geçen engelli kadın yaralandı. Olay anı kameraya yansırken, kazanın ardından trafik polisi, otomobil sürücüsüne 4 bin 512 lira para cezası kesti.

Kaza, Şeyh Sinan Mahallesi Salih Omurtak Caddesi Uğur Mumcu Parkı mevkiinde meydana geldi. Yaya geçidinden karşıdan karşıya geçen ve görme engelli olduğu öne sürülen N.D. isimli kadının, otogar istikametine seyreden H.G. idaresindeki otomobil, ayağının üzerinden geçti.

Kaza sonrası N.D., elinden tuttuğu Z.A.A. isimli çocukla birlikte yaya geçidinde düşüp yaralandı. Yaralı kadın ve çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sürücüye 4 bin 512 lira ceza kesildi

Kazanın ardından olay yerine gelen İlçe Trafik Büro Amirliği ekipleri, otomobil sürücüsü H.G.'ye yaya geçidinde yayaya geçiş hakkı tanımadığı gerekçesiyle 4 bin 512 lira para cezası kesti.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türbanlı hakimi reddeden avukat davasında tanıklar dinlendi

"Laikliğe aykırı" dedi, türbanlı hakimi reddetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
''Hesap zamanı'' demişti! Ali Koç'un TFF'deki bu görüntüsüne tepki yağıyor

Ali Koç'un bu görüntüsüne tepki yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.