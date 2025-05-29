Tekirdağ'da vidanjörün kadını ezdiği anlar kamerada

Tekirdağ'da vidanjörün kadını ezdiği anlar kamerada
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde TESKİ'ye ait vidanjörün çarptığı kadının hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde TESKİ'ye ait vidanjörün çarptığı kadının hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Hacıevhat Mahallesi Şehit Selim Vural Caddesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, TESKİ'ye ait E.Y. idaresindeki 34 FCK 255 plakalı vidanjör, yolun karşısına geçmek isteyen Ayşe Zorlu'ya (57) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen Zorlu'nun üzerinden vidanjör geçti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Ayşe Zorlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde çevre güvenliği sağlanırken, sürücü E.Y. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kadının yola adım attığı ve ardından vidanjörün çarpmasıyla yere savrulduğu anlar yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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