Şarköy'de jandarmadan operasyon: Uyuşturucu, silah ve kaçak içki ele geçirildi
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde gerçekleştirilen jandarma operasyonunda uyuşturucu madde, silah ve kaçak içki ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde jandarma ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde, çok sayıda silah, mühimmat ve kaçak içki ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şarköy ilçesi Tepeköy Mahallesi'nde 11 Mart 2026 tarihinde F.Ö. (56) isimli şahsa ait adreste arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada İstanbul 31. Noterliğine ait 2 adet mühür ve kaşe, 140 gram kubar esrar, 50 gram kenevir tohumu, 1 adet uyuşturucu kullanma kağıdı ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Aramalarda ayrıca 70 litre el yapımı rakı, 355 litre el yapımı şarap, 1 adet üzüm sıkma makinesi, 1 adet kaynatma kazanı tank ve ocağı ile 1 adet basınçlı tank ve damıtma aparatı bulundu.
Adreste yapılan kontrollerde 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet havalı tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet havalı tüfek, 180 adet tabanca fişeği, 52 adet tüfek fişeği ve 1 adet MP5 makineli tabanca şarjörü de ele geçirildi.
Operasyonda ayrıca 1 adet termal kamera ve tarihi eser niteliğinde 1 adet hançer ile Afganistan uyruklu 1 kaçak göçmen de yakalandı.
Olayla ilgili gözaltına alınan F.Ö., işlemlerinin ardından çıkarıldığı Şarköy Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Tekirdağ 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi. - TEKİRDAĞ