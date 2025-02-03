Ocak ayında enflasyon yüzde 5,03 arttı, yıllık yüzde 42,12 oldu

Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu
Pınar Gültekin cinayeti davasındaki bozma kararına itiraz

Türkiye'yi ayağa kaldıran Pınar Gültekin kararıyla ilgili yeni gelişme
Konut ve iş yerleri için kira zam tavanı belli oldu

Konut ve iş yerleri için kira zam tavanı netleşti
Yunanistan'da yanardağ patlamasına karşı 'kırmızı kod' ile acil durum ilan edildi

Yanı başımızdaki 400 depremin ardından yanardağ alarmı verildi

Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonu

Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, Marmaraereğlisi ilçesinde yaptığı operasyonda 45 sentetik hap, 1 ruhsatsız tabanca ve 8 tabanca fişeği ele geçirdi. Olayla ilgili yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Marmaraereğlisi ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 31 Ocak 2025 tarihinde Marmaraereğlisi ilçesi Dereağzı Mahallesi'nde A.K. ve D.N.T.'nin bulunduğu ikamette yapılan aramada 45 adet sentetik hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Kızılcık Şerbeti'ndeki sahne bakanlığı harekete geçirdi: Doğru değil
img

Tam 8 gol! Burak Yılmaz ilk maçında şov yaptı
img

ABD'nin ticaret savaşı kripto para piyasasını vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TSK'dan ihraç edilen teğmenlere avukatlarından uyarı: Kimseyle konuşmayın

TSK'dan ihraç edilen 5 teğmene avukatlarından dikkat çeken talimat
İkinci elde ekspertizi bile şaşırtan kilometre oyunu: Şok içerisindeyim

Ekspertizi bile şaşırtan kilometre oyunu: Şok içerisindeyim
Kayınpeder ile gelin öpüştüğü sahne izleyiciyi ayağa kaldırdı

Türk dizisinde büyük skandal! Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor
En mutlu günlerinde gelinden damadı şoke eden hareket! Özür dilemek zorunda kaldı

En mutlu günlerinde gelinin hareketi damadı dumura uğrattı
Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler

Samet'ten Fenerbahçelileri delirtecek sözler
Yine kabusu yaşadı! Sezona fırtına gibi başlayan Kerem'in şanssızlığı bitmiyor

Dünkü maçta kabusu yaşadı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.