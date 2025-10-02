Tekirdağ'da Uyuşturucu Tacirlerine Baskın: 3 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda yakalanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine O.A., T.T. ve U.T.'nin üzerlerinde ve ikametlerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 29 parça halinde 4 bin 100 kullanımlık peçete olarak adlandırılan uyuşturucu madde, 1.39 gram bonzai, 850 TL nakit para ve 2 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrasında sevk edildkleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - TEKİRDAĞ