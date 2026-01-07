Haberler

Tekirdağ'da 3 uyuşturucu taciri tutuklandı

Güncelleme:
Kapaklı ilçesinde yapılan narkotik operasyonlarında 3 uyuşturucu taciri yakalanarak tutuklandı. Operasyon sonucunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yakalanan 3 uyuşturucu taciri tutuklandı.

Kapaklı ilçesinde narkotik madde ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda 2 adet parça halinde 12 bin 56 kullanımlık uyuşturucu emdirilmiş peçete, 1 litre uyuşturucu madde ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda yakalanan N.Ç., S.D. ve E.C. ise emniyetteki işlemleri sonrası çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
