Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: Uyuşturucu ve Para Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Şarköy Camikebir Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, Ş.D. isimli şahsın evinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve malzemeler ele geçirildi. Gerçekleştirilen aramada, 102 gram esrar, 19 gram kokain, 4 kök kenevir, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edilen 20 bin 975 TL, 100 dolar ve 10 Euro ele geçirildi.

Şüpheli şahıs gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ