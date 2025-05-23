Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Adrese Baskın Yapıldı

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Adrese Baskın Yapıldı
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, jandarma ve emniyetin ortaklaşa düzenlediği operasyonda uyuşturucu yetiştirmek amacıyla kullanılan iki adrese baskın yapıldı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu yetiştirme ekipmanı ve uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde jandarma ve emniyetin ortak düzenlediği operasyonda, uyuşturucu yetiştirme amacıyla kullanılan iki adrese baskın yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Narkotik birimlerinin koordineli çalışması sonucu Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ ve Barbaros Mahallelerinde, merdiven altı yöntemle uyuşturucu yetiştirildiği tespit edilen iki farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda, 1 adet bitki yetiştirme kabini, 1 adet LED aydınlatma ışığı, 1 adet fan, 1 adet termometre, 1 adet havalandırma sistemi, 1 adet makas, 3 adet sıvı bitki gübresi, 1 adet esrar öğütme aparatı, 5 adet saksı, 2 gram esrar maddesi, 6 kök hint keneviri bitkisi ve 2 fişek halinde toplam 3.2 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Konuyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyet yetkilileri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının aralıksız süreceğini vurguladı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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