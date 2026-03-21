Tekirdağ'da 657 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde düzenlenen operasyonda 657 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri tarafından Ayaspaşa Mahallesi'nde bir ikamette yapılan aramada 657 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan G.Z. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

