Kapaklı'da narkotik operasyonu: 2 tutuklama
Kapaklı'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan K.A. ve O.C. isimli şahıslar, yapılan aramalarda büyük miktarda uyuşturucu ve mermi ile birlikte tutuklandı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu madde operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı.
Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından narkotik madde ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda yakalanan K.A. ve O.C. isimli şahısların üzerinde, ikametinde ve araçlarında arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 7 bin 548 kullanımlık uyuşturucu emdirilmiş peçete, 22 adet boş peçete, 5 adet tabanca mermisi, 10 bin 20 lira nakit para ve 2 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan K.A. ve O.C. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı. - TEKİRDAĞ