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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı. Operasyonda 938 adet sentetik ecza hapı, 38.1 gram bonzai ve 13 adet ecstasy ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Saray ilçesindeki iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda; 938 adet sentetik ecza hapı, 38.1 gram bonzai ve 13 adet ecstasy ele geçirildi. Operasyonda B.Y. hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, S.Ş. isimli şüpheli uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen S.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelede kararlılıkla çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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