Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: Çok Sayıda Şahıs İşlem Gördü

Tekirdağ'da gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti ve kullanımıyla ilgili çok sayıda kişi hakkında işlem yapıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çorlu ilçesi Önerler Mahallesi'nde M.K.'nin yapılan üst aramasında 8 gram eroin maddesi ile 7 adet sentetik hap ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Şarköy ilçesi Kızılcaterzi Mahallesi'nde H.A. ve K.A. isimli şahısların ikametlerinde ve arazilerinde yapılan aramalarda da 331 kök kenevir bitkisi, 39 gram kubar esrar, 35 gram kenevir tohumu ve 65 kilogram gübre ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheliler hakkında hem yasa dışı ekimden hem de uyuşturucu madde bulundurmaktan işlem başlatıldı.

Çerkezköy ilçesinde E.U. isimli şahsın evinde ve aracında yapılan aramalarda ise 8 adet peçeteye emdirilmiş bonzai, 520 gram amfetamin, 1 adet dijital hassas terazi, 1 aseton ve 12 bin 500 TL ele geçirildi.

İ.A. ve A.T. isimli şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 121 gram eroin, 2 gram bonzai, 2 gram metamfetamin, 3 cep telefonu ve bin 200 TL ele geçirildi. Şüpheliler hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem yapıldı.

Kapaklı ilçesi Pınarca Mahallesi'nde ise 28 Şubat'ta M.G. isimli şahsın üst aramasında 5 gram amfetamin ele geçirildi. Şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak" suçundan işlem yapıldı.

Jandarma, halkın huzur ve güvenliği için operasyonların kararlılıkla süreceğini bildirdi. - TEKİRDAĞ