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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: Çok Miktarda Madde Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: Çok Miktarda Madde Ele Geçirildi
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, Çorlu, Marmaraereğlisi ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu madde ve suç unsurları ele geçirdi. Operasyonlarda toplamda afyon sakızı, eroin, metamfetamin ve sentetik haplar bulundu.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çorlu, Marmaraereğlisi ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde O.I.'nın ikametinde yapılan aramada; 30 gram afyon sakızı, 25 gram eroin, 20 gram metamfetamin, 45 adet sentetik hap, 1 dijital hassas terazi, 50 adet kilitli poşet, 300 dolar ve 5 bin 525 TL suçtan elde edilen para, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 cep telefonu ele geçirildi.

Marmaraereğlisi ilçesi Sultanköy Mahallesi'nde D.A. ve M.T.'nin üzeri ve araçlarında yapılan aramada 52 adet sentetik hap, 9 gram kubar esrar ve 1 cep telefonu ele geçirilirken, aynı mahallede S.M.'nin aracında yapılan kontrolde ise 112 adet elektronik sigara bulundu.

Ayrıca Marmaraereğlisi Yeniçiftlik Mahallesi'nde B.R.'nin ikametinde yapılan aramada 12 gram metamfetamin ve 1 gram Afgan sakızı ele geçirilirken, Çerkezköy Kızılpınar Atatürk Mahallesi'nde S.K.'nin yapılan üst aramasında 13 gram bonzai bulundu.

Operasyonlarla ilgili başlatılan adli işlemler sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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