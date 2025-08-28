Tekirdağ'da Uygunsuz Hareketler Sergileyen İki Genç Gözaltına Alındı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde boş arazide uygunsuz hareketler sergileyen iki genç polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kapaklı ilçesi İnönü Mahallesi'nde, çocuk parkı ile Kapaklı İlçe Müftülüğü Hizmet Binası arasında bulunan boş arazide iki gencin uygunsuz görüntüleri vatandaşlarca kaydedilmiş ve bu duruma tepki gösterilmişti. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, boş arazide uygunsuz hareketler sergileyen 19 yaşındaki N.E.'yi ve 18 yaşındaki F.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyete getirilen iki genç emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ