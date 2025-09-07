Haberler

Tekirdağ'da Trafik Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Tekirdağ'da Trafik Kazası: Bir Kişi Yaralandı
Güncelleme:
Muratlı'da meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Berkan V. yoldan çıkarak şarampole uçtu. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Muradiye Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerindeki bir akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi. İddiaya göre; Süleymanpaşa istikametinden Muratlı'ya gelmekte olan Berkan V. idaresindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
