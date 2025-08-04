Tekirdağ'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Tekirdağ'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Kapaklı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki direğe çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki direğe çapması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Yaşanan kaza, Kapaklı ilçesi Karaağaç Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan direğe çarptı.

Olayı gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipler, kazada yaralanan 2 kişiyi ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Olay ile ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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