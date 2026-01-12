Haberler

Muratlı ilçesinde trafik kazası: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edilirken, yaralı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde çevreyolunun Müsellim Mahallesi kavşağında 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle 59 PH 710 plakalı otomobil ile 59 AOC 395 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Emniyet trafik ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemleri alarak, trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü Hakan Y. ise ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
