Haberler

Tekirdağ'da Tırın Çarptığı Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'da Tırın Çarptığı Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Marmaraereğlisi ilçesinde bir tır, üniversite öğrencisi A.B.B.'nin kullandığı otomobile çarptı. Kazada ağır yaralanan öğrenci hastanede hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde tırın çarptığı otomobilin sürücüsü üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Y.S.'nin kullandığı 59 AIE 958 plakalı tır, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu önünde, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı birinci sınıf öğrencisi olan 18 yaşındaki A.B.B.'nin kullandığı 59 ADL 162 plakalı otomobile çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü A.B.B. ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne, tır sürücüsü Y.S. ise Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen A.B.B. hayatını kaybetti.

Olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı; kazada tırın otomobile çarpma anı net bir şekilde görüntülere yansıdı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Sivas'ta tır ile yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Tır ile yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Erdoğan Kabine sonrası sinyali verdi, 30 hesaba erişim engeli getirildi

Erdoğan "Kökünü kurutacağız" dedi, saatler sonra operasyon geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2025 yılında asgari ücreti nokta atışı bilen bankadan 2026 için de tahmin geldi

2025'in asgari ücretini nokta atışı bilen bankadan 2026 tahmini geldi
14 yaşındaki çocuk 'Ayağıma bastın' deyip akranını öldüresiye darbetti

Lisede dehşet! "Ayağıma bastın" deyip kalbi durana kadar dövdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.