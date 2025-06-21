Tekirdağ'da Tır Çarpan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'da Tır Çarpan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Çorlu'da yaya geçidinde karşıdan karşıya geçen 78 yaşındaki Fahat Özdoğan, bir tırın çarpması sonucu ağır yaralanarak hastanede hayatını kaybetti. Tır şoförü gözaltına alındı.

Tekirdağ Çorlu'da yaya geçidinde karşıdan karşıya geçen yaşlı adam, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Zafer Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzeri Çorlu Devlet Hastanesi girişindeki kavşakta meydana geldi. Hastaneye doğru yaya geçidinden geçen Fahat Özdoğan'a (78) henüz şoförünün kimliği belirlenemeyen bir tır çarptı.

Kaza sonrası ağır yaralanan Özdoğan, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, kaçan tır şoförünün Lüleburgaz Büyükkarıştıran mevkiinde yakalandığı öğrenildi. Gözaltına alınan tır şoförünün, yayaya çarptığını fark etmediğini öne sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Polis memuru Suriyelilerin düğününde! İşte sahneye çıkıp yaptığı anons

Polis memuru Suriyelilerin düğününde! İşte sahneye çıkıp yaptığı anons
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğünden kampa: Barış Telli, balayını milli takım kampında geçiriyor

Düğününü yaptı! Eşini balayına götürmeden direkt oraya koştu
Yatakta inleyen babaya şok sözler: B.kunda boğul, seni burada ölüme terk ediyorum artık

"B.kunda boğul, seni burada ölüme terk ediyorum artık"
Hastanede tedavi gören Nihal Candan hayatını kaybetti

Nihal Candan hayatını kaybetti
Düğün salonu değil üniversite kampüsü! Dansöz ile final yaptılar

Düğün salonu değil üniversite kampüsü! Dansöz ile final yaptılar
Fenerbahçe'den 5. kez gönderiliyor! Bu kez Süper Lig takımına

Duyanlar hayrete düştü! Fenerbahçe'den 5. kez gönderiliyor
Milyonlarca öğrenci ter döküyor! YKS'nin ilk oturumu TYT başladı

Milyonlarca öğrenci ter döküyor! YKS'nin ilk oturumu başladı
Görüntü Türkiye'den! Keklikleri rahatça öldürebilmek için yaptıkları şova bakın

Keklikleri rahatça öldürebilmek için yaptıkları şova bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.