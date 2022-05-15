Tekirdağ'da ticari araç ile traktör çarpıştı: 1 yaralı - Haberler

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Tekirdağ'da ticari araç ile traktör çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Tekirdağ'da ticari araç ile traktör çarpıştı: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde traktör ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde traktör ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara-Deveci Mahallesi karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Deveci Mahallesi istikametinden Malkara istikametine seyir halinde olan Fikret B. (55) idaresindeki 59 ACM 833 plakalı traktörün arkasında bulunan havalı makinaya, karşı yönden gelen Hasan T. (73) idaresindeki 34 YN 9759 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ticari araç sürücüsü yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Hasan T. ambulans ile Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili olarak İHA muhabirine konuşan traktör sürücüsü Fikret B., "Deveci Mahallesi tarafından gelirken karşı yönden gelen araba yan taraftan traktörün havalı makinasına vurdu. Çok şükür yaralanın durumunun ağır olmadığını öğrendim" dedi. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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