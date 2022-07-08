Tekirdağ'da terör örgütü propagandasına 6 gözaltı - Haberler

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Tekirdağ'da terör örgütü propagandasına 6 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tekirdağ'da terör örgütü propagandasına 6 gözaltı

Tekirdağ'da sosyal medyada terör örgütlerinin propagandasını yapan 6 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da sosyal medyada terör örgütlerinin propagandasını yapan 6 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülen PKK/KCK silahlı terör örgütünün Tekirdağ'daki yapılanmasına yönelik deşifre çalışmaları çerçevesinde sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandası yaptığı tespit edilen Çerkezköy ilçesinde 4, Şarköy ilçesinde 1 kişi olmak üzere toplam 5 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Ayrıca Süleymanpaşa ilçesinde FETÖ/PDY terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 1 kişi de düzenlenen operasyonla yakalandı. K.Ç., U.A., L.D., H.B.İ., Y.Ç. ve G.F. isimli şüpheliler tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

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