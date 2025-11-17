Haberler

Tekvando İl Temsilcisi Semih Aybek, Silahlı Saldırıda Yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ Tekvando İl Temsilcisi Semih Aybek, Çorlu ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayarak bacağından yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Aybek'in tedavisine başlandı, saldırganın yakalanması için polis ekipleri araştırma başlattı.

Tekirdağ Tekvando İl Temsilcisi Semih Aybek, uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralandı.

Tekirdağ Tekvando İl Temsilcisi Semih Aybek, Çorlu ilçesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi üzerinde kimliği belirsiz bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu bacağından yaralanan Aybek, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Böcek ailesinin tamamının can verdiği faciada 4 tutuklama

Bir aile yok oldu! Türkiye'nin konuştuğu olayda çok sayıda tutuklama
Herkesin bozkurt işareti yaptığı düğüne damga vuran anne: Kızı müdahale etti

Annesinin yaptığı işareti gören kız hemen müdahale etti
Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var

Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var
Bir kentten daha zehirlenme haberi! Hastanelik oldular

Bir kentten daha zehirlenme haberi! Hastanelik oldular
Samet Akaydin'a İngiltere'den sürpriz talip

Samet Akaydin'a İngiltere'den sürpriz talip
Trafikteki kavgayı ayırmak istedi, pişman oldu! O anlar kameralarda

İnsanlık yapmak istedi, pişman oldu
İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin

Yatırımcıları böyle uyardı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
Shakhtar Donetsk'ı çalıştıran Arda Turan en büyük hayalini açıkladı

''En büyük hayalim'' diyerek sıradaki hedefini duyurdu
Anne ve 2 çocuğunun öldüğü olayla ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama

Zehirlenme faciasına ilişkin Erdoğan'dan ilk açıklama
Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı

Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı
Olay yaratan 'Otel odası' iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu

Olay yaratan "Otel odası" iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu
2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

Görüntü Türkiye'den! 2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı
İstanbulluları çileden çıkaracak karar! Her ay zamlanmaya devam edecek

İstanbulluları çileden çıkaracak karar! Her ay zamlanmaya devam edecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.