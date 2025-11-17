Tekvando İl Temsilcisi Semih Aybek, Silahlı Saldırıda Yaralandı

Tekirdağ Tekvando İl Temsilcisi Semih Aybek, uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralandı.

Tekirdağ Tekvando İl Temsilcisi Semih Aybek, Çorlu ilçesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi üzerinde kimliği belirsiz bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu bacağından yaralanan Aybek, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. - TEKİRDAĞ